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13.01.2018, Севастополь, Виктор Орлов
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Вооруженные силы, Крым, Россия, Севастополь

С-400 заступили на охрану российских воздушных границ в Севастополе


Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава  зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Севастополе.

Командующий армией  генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил приказ о заступлении командиру зенитно-ракетного полка, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

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В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Крымского полуострова боевые расчёты ЗРК С-400 «Триумф» осуществили выдвижение на позиции, развёрнули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей.

Аналогичный комплекс заступил на боевое дежурство в Крыму (Феодосия) в январе 2017 года.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

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