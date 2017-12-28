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28.12.2017, Москва, Елена Острякова
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Политика, Украина

Сенченко объясняет бегство Януковича манией преследования


Бывший нардеп Верховной Рады Андрей Сенченко рассказал сегодня на заседании суда в Киеве по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича о своей встрече с ним в 2002 году в Крыму.

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На тот момент Янукович был главой администрации Донецкой области.

«Он пытался предложить мне продать Черноморскую телерадиокомпанию, которую я создавал в молодости. Я ответил отказом. У нас был разговор по широкому кругу вопросов. Общение было специфическим: на десять слов было семь слов-паразитов. Он рассказывал мне свои жизненные принципы. Он говорил: я охотник, если я ранил зверя и не добил его, этот зверь сделает круг и вспорет мне бок.

Во время разговора с Александром Януковичем 3 декабря 2013 года я услышал то же самое – это их семейные принципы. Поэтому я выступал против соглашения с Януковичем в феврале 2014 года», — рассказал Сенченко.

Он также рассказал, что у Януковича еще в бытность региональным руководителем была мания преследования.

«Он больше часа рассказывал мне, что, когда приезжает в Киев, он каждую ночь ночует в новом месте. Он считал, что его пытаются убить, отравить. У меня сложилось впечатление, что у него навязчивая идея. Поэтому он принял решение о бегстве в феврале 2014 года», — сказал Сенченко

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