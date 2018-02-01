01.02.2018, Киев, Максим Карпенко

1 474 просмотров

Севастопольский «Бельбек» перевели в подчинение Симферополя

Севастопольский аэродром «Бельбек» официально стал филиалом аэропорта «Симферополь».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, аэродром «Бельбек» остался совместным местом базирования гражданских и военных судов.

«В позиции, касающейся аэродрома Бельбек, слова «государственное унитарное предприятие «Аэропорт «Севастополь» заменить словами «акционерное общество «Международный аэропорт «Симферополь», — говорится в распоряжении.

Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил об отсутствии перспектив регулярного авиасообщения на Бельбеке: «Принято решение не идти навстречу городу Севастополю и оставить Бельбек филиалом симферопольского аэропорта с узкой нишей VIP-перевозок», — заявлял он.