01.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Местная власть, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Транспорт, Украина

Севастопольский «Бельбек» перевели в подчинение Симферополя


Севастопольский аэродром «Бельбек» официально стал филиалом аэропорта «Симферополь».

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, аэродром «Бельбек» остался совместным местом базирования гражданских и военных судов.

«В позиции, касающейся аэродрома Бельбек, слова «государственное унитарное предприятие «Аэропорт «Севастополь» заменить словами «акционерное общество «Международный аэропорт «Симферополь», — говорится в распоряжении.

Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил об отсутствии перспектив регулярного авиасообщения на Бельбеке: «Принято решение не идти навстречу городу Севастополю и оставить Бельбек филиалом симферопольского аэропорта с узкой нишей VIP-перевозок», — заявлял он.

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