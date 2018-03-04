04.03.2018, Москва, Максим Карпенко

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Сибирь на президентских выборах выбьется в лидеры по явке, — прогноз

На предстоящих выборах президента Сибирь и Иркутская область в частности продемонстрирует один из самых высоких показателей явки избирателей в масштабах всей России. Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил политолог Олег Бондаренко.

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«Сейчас многие эксперты гадают на кофейной гуще по явке. Что где-то она будет больше, как, например, традиционно на Кавказе, где-то меньше. По состоянию на сегодняшний день, по тем замерам, которые есть, в Сибири, в принципе, явка ожидается на уровне 60% и в Иркутской области, в том числе.

Однозначно, она выше 50-ти и, наверное, даже будет за 60%.

После послания президента, я полагаю, что интерес к предвыборной кампании подогрелся еще больше, потому что любимая нашим народом тема внешнего вызова оказалась, наконец-то раскрыта. А ведь с момента объявления американцами санкционного списка, после которого ничего не случилось, никакой реакции на эту тему не было.

А это традиционно очень интересная и для нашего избирателя, и для власти тема, которая может промотивировать», — заявил Бондаренко.