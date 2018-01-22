22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Стало известно, сколько Украина задолжала МВФ

Общая сумма обязательств Украины перед Международным валютным фондом на данный момент составляет $12,1 миллиардов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом 22 января сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

«На сегодня есть обязательства НБУ перед МВФ в сумме $7,2 миллиарда долларов. Есть также обязательства Минфина перед МВФ в сумме $4,9 миллиардов. То есть в целом обязательства перед Фондом составляют $12,1 миллиардов», — цитирует Чурия newsone.ua.

По его словам, на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют $18,8 миллиардов. При этом общая сумма обязательств НБУ достигает $9,1 миллиарда.

Международные обязательства Национального банка Украины состоят из кредитов МВФ и обязательств перед другими кредиторами. Чурий подчеркнул, что собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют $9,7 миллиардов.