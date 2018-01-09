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09.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина

Суд в Киеве решил, что Добкину нельзя покидать Украину до конца февраля


Печерский районный суд города Киева продлил до 28 февраля (включительно) обязательство не выезжать за границу для народного депутата и бывшего губернатора Харьковщины Михаила Добкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщают «Українські новини».

По информации агентства, ходатайство Генеральной прокуратуры Украины суд удовлетворил полностью.

Добкину также продлили обязательства прибывать к следователю и прокурору с установленной периодичностью и уведомлять следствие или суд об изменении своего места жительства.

Дата принятия решения не уточняется.

Добкин проходит по делу о выделении в Харькове земли жилищно-строительным кооперативам.

13 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа.

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