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Суд в Киеве решил, что Добкину нельзя покидать Украину до конца февраля
Печерский районный суд города Киева продлил до 28 февраля (включительно) обязательство не выезжать за границу для народного депутата и бывшего губернатора Харьковщины Михаила Добкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщают «Українські новини».
По информации агентства, ходатайство Генеральной прокуратуры Украины суд удовлетворил полностью.
Добкину также продлили обязательства прибывать к следователю и прокурору с установленной периодичностью и уведомлять следствие или суд об изменении своего места жительства.
Дата принятия решения не уточняется.
Добкин проходит по делу о выделении в Харькове земли жилищно-строительным кооперативам.
13 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа.
Метки: Михаил Добкин
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