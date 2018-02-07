07.02.2018, Красногоровка, Анастасия Самойлова

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Трое детей подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Вчера вечером в Красногоровке в результате взрыва неизвестного предмета трое детей получили ранения различной степени тяжести.

Об этом у себя на странице в социальной сети «Facebook» написал глава украинской военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отмечает, что данное событие произошло вчера вечером, около 21.00 в Красногоровке. Двое младших детей (3 и 9 лет) нашли на улице неизвестный предмет и начали с ним играть. В это время старшая девочка-подросток (14 лет) сидела спиной к малышам.

«Как доложила мне Татьяна Збуцкая, заместитель председателя Марьинской РГА, при взрыве данного предмета старшая девочка получила относительно легкие осколочные ранения грудной клетки, ягодиц и голеней. Ребёнок получил тяжёлые ранения: у мальчика повреждены внутренние органы и оторваны три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке, также повреждены внутренние органы», – пишет Жебривский.

Сейчас все трое детей находятся в больнице.

«Дети обеспечены всем необходимым лечением. Младшие дети нуждаются в специализированной помощи детского хирурга – соответствующей специалист прибыл из Днепра», – заверил чиновник.