02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Турчинов анонсировал создание кибервойск в составе ВСУ

Украинским руководством рассматривается вопрос о создании кибервойск в составах Вооруженных сил Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«В Национальном центре кибербезопасности одним из вопросов был вопрос, который не так давно рассматривался — это запрос, по которому докладывал Генеральный штаб, — создание кибервойск в составе ВСУ», — сообщил Турчинов журналистам в ходе сегодняшней презентации Центра реагирования на киберугрозы в Киеве.

Он отметил, что это серьезный вопрос, и в этом направлении работает и Служба внешней разведки, и военная разведка.