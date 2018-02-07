07.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Тягнибок: Польша открыла второй фронт против Украины

Польша, утвердив закон о запрете бандеровской идеологии, сделала шаг в угоды Москве, фактически открыв второй фронт против Украины. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, поляки сегодня открыли второй фронт против Украины. Потому что они должны понимать, что с красно-черным флагом и с лозунгами Бандеры сегодня украинцы на восточном фронте защищают не только Украину ценой своей жизни, а защищают Европу и, в первую очередь, Польшу. Мы, украинские националисты, ни разу полякам не ставили вопрос о том, каких героев им чтить. Хороший Пилсудский или плохой — это ваше внутреннее дело», — раздраженно напомнил Тягнибок.