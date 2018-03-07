07.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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У Гройсмана обещают, что через 3-4 года Украина будет жить, как при Януковиче

Украина достигнет уровня ВВП 2013 года в ближайшие три-четыре года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С таким смелым прогнозом в интервью изданию Укринформ выступил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.

«На самом деле, что касается потери ВВП 2014 года — то эта цифра — 15,75%. Понимаем причины — Донбасс, временная утрата Автономной Республики Крым. Но мы просчитывали два сценария, как вернуться хотя бы к уровню ВВП 2013 года. В принципе, это возможно в ближайшие три-четыре года», — сказал он.

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Титарчук добавил, что по первому «бюджетному» сценарию это возможно в 2021 году, а по второму — в 2020 году.

Чиновник также уверяет, что реформы, которые сейчас проводит власть, «не могут в первый год показать результат, они имеют отложенный во времени эффект — становятся ощутимыми на второй, третий год».