31.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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У Киева не осталось денег, чтобы рассчитаться по долгам

В ближайшие несколько лет Украина будет отдавать по семь миллиардов долларов в год за долги, набранные постмайданной властью.

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Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На протяжении ближайших четырех лет нам нужно в среднем по семь миллиардов долларов в год выплачивать. Суммарно эта сумма превышает все наши валютные резервы, а если вспомнить, что валютные резервы сформированы в основном из кредитов МВФ, которые тоже надо вернуть, то ситуация выглядит достаточно печально.

Украина, под давлением и по рекомендациям МВФ, пытается вывести цены на энергоносители и тарифы для населения на какой-то уровень высокий, типа европейского. Эти международные принципы определения цен. Они неизбежно ведут к тому, что тарифы на коммунальные услуги будут повышаться и дальше. Ну а дальше у нас, конечно, будет усиливаться расслоение, оно и сейчас огромно, в целом уровень жизни будет понижаться в Украине», — прогнозирует Суслов.