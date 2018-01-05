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05.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Медицина, Общество, Политика, Украина

У министра-американки хотят отменить разрешения для знахарей и экстрасенсов


Возглавляемое гражданкой США Уляной Супрун министерство здравоохранения предлагает отменить специальное разрешение на занятие знахарством и колдовством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную медицину, не может относиться к компетенции Министерства, поскольку такая практика не соответствует современным медицинским научным знанием. Поэтому Минздрав Украины предлагает отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) путем отмены статьи 74 Основ законодательства Украины о здравоохранении. Сейчас Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины» находится на общественном обсуждении», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что методы народной медицины не входят в арсенал современной доказательной медицины, следовательно не могут быть гарантированными и безопасными для пациентов. При этом в ведомстве отметили, что для проверки методов альтернативной медицины, которые бы гарантировали их безопасность и действенность, необходимо проводить научные и клинические исследования по принятым методикам. Такие исследования обычно длятся годами и требуют значительного финансирования и широкого привлечения экспертов. Ни один из методов народной медицины никак нельзя проверить «на месте» в момент обращения целителя за разрешением.

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