06.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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У Порошенко признали: Рост антиукраинских настроений в Польше уже не сдержать

Рост антиукраинских настроений в Польше начался в 2003-м году, а сегодняшнее решение польской власти принять антибандеровский закон полностью поддерживает большинство населения страны. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, антиукраинские настроения в Польше настолько сильны, что сдержать их уже не могут даже те политические силы, которые хотели использовать это для своей игры.

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«Для многих украинцев эта тема актуализировалась недавно и для них является неожиданностью, что в Польше так актуализирована история. На самом деле, история в политических дискуссиях в Польше была всегда. На самом деле, эта антибандеровская тематика очень уверенно нарастала, как минимум, с 2003-го года.

Были попытки принятия разного рода законов, которые осуждали бы события на Волыни, попытки пришить к ним термин «геноцид» и так далее. Это то, что происходило в 2003-м, 2008-м, 2013-м, 2016-17 годах.

Нужно понимать, что это события не сегодняшние, а имеющие намного более глубокую историю. К сожалению, это не просто какая-то политическая прихоть политической силы, которая сейчас имеет большинство в парламенте. К сожалению, эта линия соответствует тем настроениям, которые начинают доминировать в польском обществе.

Мы видим, что эти настроения начинают быть настолько сильными, что сдержать их даже тем политическим силам, которые пытались заработать на этом какие-то дивиденды, практически не удается», — заявил Вятрович.