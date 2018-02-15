15.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина экспортирует в Россию хищных клещей, а в Японию — пауков

Агенты биологической защиты растений (энтомофаги) — нетипичный экспортный продукт Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в публикации киевского издания «Бизнес.Цензор».

«Под агентами биологической защиты имеются в виду хищные клещи, которые защищают культурные растения от определенных вредителей. Как это работает? Запускают в теплицу партию таких клещей (которые абсолютно безопасны для людей), и они уничтожают своих естественных врагов», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что Украина экспортировала клещей в 2017 году на $653 тыс. Клещи поставлялись в две страны — Россию и Казахстан. На первую пришлось более половины объема.

Насекомых поставляли три компании: ООО «Биопродакшн» ($120 тыс.), ООО «Био Защита» (на $381 тыс.) И ООО «Райзин Резалтс» (на $150 тыс.).

Пауков Украина экспортировала на $3,8 тыс. В другие страны поставлялись тарантулы, пауки-птицееды, Брахипелма боэми, Моноцентропус Балфура и Тринидадский шеврон.

Среди них больше всего было экспортировано тарантулов — 120 штук и пауков птицеедов — 110 штук. Пауков экспортировала только одна компания — ООО «Бион Террариум-Центр». Больше всего компания продавала пауков в Японию.