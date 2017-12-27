 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Харьков, Анастасия Самойлова
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Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина

Украина хочет менять граждан РФ на террористов


Как ранее передавал корреспондент «ПолитНавигатора», Украина всеми силами пыталась сорвать процесс обмена пленными. В частности, представитель Украины в Контактной группе Ирина Геращенко сегодня из уже утверждённых списков пленных лично отобрала тех, кого посчитала быть достойным обмена.

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Таким образом, из списков пленных были вычеркнуты граждане Российской Федерации.

Данный факт подтвердил активный участник Русской Весны Спартак Головачёв:

«Евгения Мефёдова и ещё 6 граждан России не повезли на обмен! Возможен срыв обмена Украиной», – пишет он у себя на странице в «Facebook».

«По моей информации, не отправленных на обмен граждан России собираются обменять на находящихся в тюрьмах преступников, готовивших теракты и убийства в России», – добавляет он в комментариях.

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