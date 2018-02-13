13.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Вооруженные силы, Донбасс, Пропаганда, Украина

Украина объявила, что ВСУ серьезно продвинулись за линию разграничения


Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов утверждает, что украинская армия улучшила свои позиции в Донбассе и продвинулась углубилась на 10 километров.

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Об этом украинский чиновник заявил в интервью «Громадське», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров, улучшив свои позиции. Это факт», — сказал Турчинов.

По его словам, все попытки противостоящей стороны изменить конфигурацию на линии разграничения «закончились фиаско».

«Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли изменить ту линию разграничения, которая сегодня сложилась », — уверяет секретарь СНБО.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», ВСУ зачастую придумывают фейковые победы, объявляя «освобожденными» населенные пункты, которые и так находились под контролем Киева.

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