 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
04.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Украина

Украина – одно из трех мест, где может начаться глобальный конфликт


США могут в 2018 году напасть на Северную Корею. Об этом, выступая на заседании Изборского клуба, заявил журналист Константин Семин.

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«Крайне велика вероятность, что удар по Северной Корее будет нанесен. Все действия администрации США говорят именно об этом», — сказал Семин.

Он полагает, что мировая политика сегодня по-прежнему нацелена на разрешение противоречий в империалистическом мире, и возможные человеческие жертвы никого не остановят.

«Эта логика по-прежнему определяет ход мировой политики сегодня. В 2017 году кратно возросла вероятность большого вооруженного конфликта, в который, как в воронку будет втянуты крупнейшие державы, включая Россию. Это может быть не только Северная Корея. Решение о поставках вооружения на Украину тоже находится в этом русле. Напряженной остается ситуация на Ближнем Востоке», — сказал Семин.

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