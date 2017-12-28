28.12.2017, Москва, Анастасия Самойлова

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Украина окончательно подтвердила свою недоговороспособность

Тот факт, что Украина пыталась сорвать процесс обмена пленными, не удивителен, потому как власти страны уже давно зарекомендовали себя как совершенно ненадёжную сторону переговоров.

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Таким мнением в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» поделилась Мария Коледа, официальный представитель Союза добровольцев Донбасса, которая сама прошла через тюрьмы СБУ.

В разговоре она подчеркнула, что вчерашние попытки Украины сорвать обмен пленными не являются новыми.

«В очередной раз мы увидели тот факт, что Украина уже не первый раз пытается сорвать обмен пленными. Ранее представители Киева по совершенно надуманным причинам всячески затягивали этот процесс. Слава Богу, обмен состоялся. К большому сожалению, поменяли не всех, кто был заявлен», — отметила Коледа.

Напомним, что вместо трёхсот с лишним человек, как было договорено заранее, Украина поменяла только 240, аргументируя данную цифру тем, что якобы остальные пленные отказались от обмена.

«Данный факт является откровенной ложью. На Украине по-прежнему остаётся огромное количество узников. Мы надеемся, что следующий этап обмена всё же состоится, несмотря на назначенную на 2018 год дату», – надеется Коледа.

«На мой взгляд, избежать ситуации, когда украинская сторона обманывает и всячески нарушает договорённости, просто невозможно, поскольку руководство страны не сильно договороспособно», — подытожила бывшая узница СБУ.