12.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Украина отдала ДНР по обмену пленными пенсионера, «сбившего малазийский Боинг»

Сотрудниками СБУ в 2015 году был задержан пенсионер, которого обвинили в соучастии к гибели малазийского «Боинга» рейса МН-17.

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Об этом рассказал сам потерпевший журналистам портала «Правда ДНР», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как Международная следственная группа не сочла его причастным к крушению самолёта, пенсионера возили по тюрьмам Украины до тех пор, пока он не был освобождён во время обмена пленными в декабре 2017 года.

«При задержании мне предъявили мои телефонные переговоры. С целью спасти людей, в 2014 году я передавал информацию о вылетах украинской штурмовой авиации с аэродромов, которая бомбила народ Донбасса. Я там рядом жил.

Я конкретно не знал, куда летят, но по направлению мог сказать, допустим, два – на Харьков (т.е., в сторону Луганска), или два – на Донецк. Когда над головой пролетали самолёты, было видно, что туда они идут полностью со всей боевой нагрузкой, назад – пустые», – рассказал мужчина.

Когда Международная следственная группа не сочла его причастным к сбитому «Боингу», задержанного отдали в руки украинских спецслужб. Находясь в киевской тюрьме СБУ, пенсионер подвергался пыткам и угрозам расправы над его семьёй.

«Я им объяснял, что я как бывший военный знаю, что военным преступником считается тот, кто уничтожает мирное население. Потому я им так и говорил, что хотел защитить мирное население от действий военных преступников», – сказал собеседник донецким журналистам.