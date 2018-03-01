01.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Украина превращается в отсталую страну, признали в Киеве

Экономически активное население в Украине сокращается, стране грозит социальный кризис. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Евгений Олейников, эксперт Экономического дискуссионного клуба, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Целый ряд предприятий, особенно средних, сегодня столкнулся с проблемой оттока именно квалифицированных кадров, технологов, квалифицированных рабочих. Они начинают уезжать за рубеж, и они как раз едут именно с целью эмиграции. Они едут туда, находят себе работу, причем по специальности, изначально её ищут, устраиваются, натурализируются, а потом перевозят туда семьи.

У них нет цели просто заработать и вернуться, у них есть цель покинуть эту страну либо навсегда, либо как можно на более долгий срок — до того момента, по крайней мере, пока здесь стабилизируется ситуация.

Они напоминают ту первую большую волну эмиграции, которую мы пережили в 90-х… Это следствие той примитивизации экономики, которую мы на сегодня имеем.

Сокращение экономически активного населения в краткосрочной и среднесрочной перспективе может привести к определенному социальному кризису, пенсионеры, в отличие от экономически активного населения, никуда выехать не могут.

Я думаю, этот период как-то будет пройден, а потом мы просто можем превратиться в еще одну достаточно отсталую страну, которая будет интересна всем исключительно в качестве источника сырья, ну и в какой-то мере рынка сбыта высокотехнологических товаров», — сказал экономист.