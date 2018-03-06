06.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Скандал, Транспорт, Украина

Украина превращается в помойку — экс-министр транспорта


Москва остается самым прибыльным направлением для «Укрзализницы», а соседняя Беларусь и также Литва обновляют свои авиапарки на перелетах украинцев в Россию.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта и связи, бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, пока украинские чиновники мечтают о скоростных тоннелях, в стране рассыпается построенная при Сталине и не модернизированная с тех пор железная дорога.

«Гиперлуп. Я задал вопрос на грани: а кто будет вакуум создавать? Кто отсасывать из трубы будет, какими приборами? У нас полотно железнодорожное не трогали от товарища Сталина и Кагановича, его министра транспорта. У нас нельзя ехать по основной железной дороге. Самое прибыльное направление — Москва, которое дает прибыль. И российские направления. Из Вильнюса пять самолетов в день, из Европы летают в Россию, а мы летаем через Беларусь, поэтому она перевооружила свой флот. Семь самолетов в день (летает в Москву, — авт.). Если мы за транспортным транзитом потеряем транзит газа, мы — помойка, мы никому не нужная страна даже со своим сельским хозяйством. Такие рабы-папуасы», — заявил Червоненко.

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