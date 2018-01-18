18.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Украина продает свой единственный фарфоровый завод
Государственное предприятие СЕТАМ выставило на продажу Дружковский фарфоровый завод (Донецкая область), который является единственным производителем фарфора на территории Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщает сайт предприятия СЕТАМ.
В частности, на продажу выставлен комплекс завода по производству фарфоровой посуды в Дружковке, оборудование завода, а также товары в обороте.
Аукцион состоится 22 января. Стартовая цена — 151,1 млн грн, минимальный шаг аукциона — 1,5 млн грн.
Метки: Дружковка, приватизация, Украина, фарфоровый завод
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15:32 18 январяВ Думе увидели отказ Украины от Донбасса
12:20 18 январяСтроители Крымского моста продолжают огорчать киевскую пропаганду
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12:40 15 январяЗапад раскусил украинскую попытку запудрить мозги
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12:18 15 январяЛавров поставил на место украинского провокатора
11:21 15 январяВ Раде паника — Россия и Польша готовят раздел Украины по Збручу
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