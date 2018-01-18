18.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина продает свой единственный фарфоровый завод

Государственное предприятие СЕТАМ выставило на продажу Дружковский фарфоровый завод (Донецкая область), который является единственным производителем фарфора на территории Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает сайт предприятия СЕТАМ.

В частности, на продажу выставлен комплекс завода по производству фарфоровой посуды в Дружковке, оборудование завода, а также товары в обороте.

Аукцион состоится 22 января. Стартовая цена — 151,1 млн грн, минимальный шаг аукциона — 1,5 млн грн.