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18.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, Общество, Политика, Украина, Экономика

Украина продает свой единственный фарфоровый завод


Государственное предприятие СЕТАМ выставило на продажу Дружковский фарфоровый завод (Донецкая область), который является единственным производителем фарфора на территории Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает сайт предприятия СЕТАМ.

В частности, на продажу выставлен комплекс завода по производству фарфоровой посуды в Дружковке, оборудование завода, а также товары в обороте.

Аукцион состоится 22 января. Стартовая цена — 151,1 млн грн, минимальный шаг аукциона — 1,5 млн грн.

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