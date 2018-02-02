02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинца задержали на границе с Польшей с приборами ночного видения

В пункте пропуска «Краковец» пограничники задержали жителя Ивано-Франковской области, который пытался вывезти в Польшу приборы ночного видения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

«Комплекты с приборами ночного наблюдения и измерительным оборудованием, а именно — дальномер ПДС-1 с батареей, прибор ночного видения ННП-21 с кронштейном и прибор РТ с треногой, пытался перевезти через украинскую-польскую границу в собственном микроавтобусе 32-летний житель Ивано Франковской области», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время выясняются все обстоятельства этого факта в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.