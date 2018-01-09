 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
09.01.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Донбасс, Политические репрессии, Политические убийства, Права человека, Украина

Украинцы четыре раза вывозили на расстрел политзаключенного, выбивая признание


Республики Донбасса собирают доказательный материал о преступлениях ВСУ и украинской власти по отношению к пленным на основе показаний ополченцев и политзаключенным, освобожденных в ходе предновогоднего обмена.

Такую информацию сообщают журналисты телеканала ГТРК ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в сюжете приводятся показания бывшего пленного об имитации украинскими силовиками расстрелов для выбивания признаний из задержанных.

«Они заклеивают глаза скотчем, увозят в лес и под видом расстрела ставят на колени. Стреляют над ухом из пистолета, между ног из автомата, периодически избивают. Меня так вывозили четыре раза, пока не подписал бумаги», – признался освобождённый.

По словам помощника генпрокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Давида Каца, подобные показания собираются для объединения в общую доказательную базу.

«Сегодня следователи прокуратуры опрашивали лиц, которых украинские силовики ещё недавно незаконно удерживали в плену. Они признавались потерпевшими. Сейчас активно собираются материалы для их приобщения к общему уголовному делу, ранее возбуждённого по факту многочисленных преступных действий со стороны ВСУ и украинских властей», – заявил представитель прокуратуры.

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