03.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов
  5 153 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Украинцы понесли потери при попытке прорвать оборону ДНР


Украина не оставляет попыток прорвать оборону Донецкой Народной Республики. Сегодня ночью при попытке проникновения в ДНР была ликвидирована украинская ДРГ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ходе боестолкновения один из наших военнослужащих получил ранение, другой захвачен в плен. Силами нашего подразделения, прибывшего на подкрепление, противник был отброшен и понёс потери — двое погибших и не менее двух раненых. Командование так называемой АТО стремится получить данные о построении нашей обороны и подразделениях ВС ДНР на переднем крае, ведя разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов, организовывая боевые вылазки для захвата наших военнослужащих в плен. Данные действия противника подтверждают имеющиеся у него планы подготовки к крупномасштабным боевым действиям»,− сообщил Эдуард Басурин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть