03.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Украинцы понесли потери при попытке прорвать оборону ДНР

Украина не оставляет попыток прорвать оборону Донецкой Народной Республики. Сегодня ночью при попытке проникновения в ДНР была ликвидирована украинская ДРГ.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ходе боестолкновения один из наших военнослужащих получил ранение, другой захвачен в плен. Силами нашего подразделения, прибывшего на подкрепление, противник был отброшен и понёс потери — двое погибших и не менее двух раненых. Командование так называемой АТО стремится получить данные о построении нашей обороны и подразделениях ВС ДНР на переднем крае, ведя разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов, организовывая боевые вылазки для захвата наших военнослужащих в плен. Данные действия противника подтверждают имеющиеся у него планы подготовки к крупномасштабным боевым действиям»,− сообщил Эдуард Басурин.