|1 811 просмотров
Украине придется брать под козырек и выполнять решение Москвы и Вашингтона
Даже если Киев будет против того решения по Донбассу, к которому придут США и Россия, украинское руководство все равно не сможет отказаться от его выполнения.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
«Очевидно, президент США при всей своей неоднозначности не оставляет попыток добиться нормализации отношений с Россией. При этом действующие украинские власти разочаровали США, в частности они отказываются создавать действенные механизмы по борьбе с коррупцией и осуществлять реальные шаги по разрешению конфликта на Донбассе», — сказал эксперт.
По его словам, если официальный Киев и дальше продолжит игнорировать требования Запада, он может полностью утратить его поддержку, включая финансовую.
Метки: Денис Денисов, Минский процесс
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.