29.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украине придется брать под козырек и выполнять решение Москвы и Вашингтона

Даже если Киев будет против того решения по Донбассу, к которому придут США и Россия, украинское руководство все равно не сможет отказаться от его выполнения.

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Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Очевидно, президент США при всей своей неоднозначности не оставляет попыток добиться нормализации отношений с Россией. При этом действующие украинские власти разочаровали США, в частности они отказываются создавать действенные механизмы по борьбе с коррупцией и осуществлять реальные шаги по разрешению конфликта на Донбассе», — сказал эксперт.

По его словам, если официальный Киев и дальше продолжит игнорировать требования Запада, он может полностью утратить его поддержку, включая финансовую.

«Параллельно с этим на переговорах в Дубае впервые появился конкретный план размещения «голубых касок» на Донбассе, который теперь нужно проработать на экспертном уровне. Особого внимания заслуживает позиция США, касающаяся закономерности требования относительно введения поэтапного плана развертывания миссии ООН параллельно с реализацией политических пунктов Минских соглашений. Стороны заявили о возможности компромисса, и они обладают политической волей, которая необходима для достижения позитивного результата. Даже если Украина будет против того решения, к которому придут Москва и Вашингтон, она все равно не сможет отказаться от его выполнения, так как находится в полной зависимости от Запада», — полагает Денисов.