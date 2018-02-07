07.02.2018
  1 601 просмотров
Коррупция, Политика, Украина

Украине пытаются навязать атрибут постколониальной страны


Антикоррупционный суд, введения которого на Украине требует Запад, не имеет ничего общего с государственным суверенитетом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Такое мнение в своем блоге высказывает киевский журналист Владимир Бойко.

«Так называемые «антикоррупционные суды» — это признак постколониальных стран третьего мира, где через эти государственные образования бывшие метрополии пытаются контролировать политические процессы в бывших колониях. Поскольку к борьбе с коррупцией «антикоррупционные суды» не имеют и не могут иметь никакого отношения, время от времени случаются скандалы вроде того, что на днях разразился в Нигерии: главу тамошнего антикоррупционного суда поймали на взятке», — обращает внимание Бойко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть