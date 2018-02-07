07.02.2018

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Украине пытаются навязать атрибут постколониальной страны

Антикоррупционный суд, введения которого на Украине требует Запад, не имеет ничего общего с государственным суверенитетом.

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Такое мнение в своем блоге высказывает киевский журналист Владимир Бойко.

«Так называемые «антикоррупционные суды» — это признак постколониальных стран третьего мира, где через эти государственные образования бывшие метрополии пытаются контролировать политические процессы в бывших колониях. Поскольку к борьбе с коррупцией «антикоррупционные суды» не имеют и не могут иметь никакого отношения, время от времени случаются скандалы вроде того, что на днях разразился в Нигерии: главу тамошнего антикоррупционного суда поймали на взятке», — обращает внимание Бойко.