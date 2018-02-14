14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинку в Италии избили до смерти и бросили умирать на рельсах железной дороги

Гражданку Украины Оксану Я., которую нашли 31 января мёртвой в Неаполе в Италии, перед смертью сильно избили и бросили умирать на путях железнодорожной станции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает украинское издание BezTaby.

Отмечается, что у 31-летней погибшей в Италии осталась мать, которая неделю не могла найти свою дочь, до тех пор пока не обнаружила её в морге Неаполя.

Известно также, что у женщины остались двое детей: десятилетний сын и двухлетняя дочь. По факту обнаружения тела гражданки Украины в Италии возбуждено уголовное дело.