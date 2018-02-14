14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Украинку в Италии избили до смерти и бросили умирать на рельсах железной дороги
Гражданку Украины Оксану Я., которую нашли 31 января мёртвой в Неаполе в Италии, перед смертью сильно избили и бросили умирать на путях железнодорожной станции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщает украинское издание BezTaby.
Отмечается, что у 31-летней погибшей в Италии осталась мать, которая неделю не могла найти свою дочь, до тех пор пока не обнаружила её в морге Неаполя.
Известно также, что у женщины остались двое детей: десятилетний сын и двухлетняя дочь. По факту обнаружения тела гражданки Украины в Италии возбуждено уголовное дело.
Метки: Италия, криминал, убийство украинки
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9:19 14 февраляЕщё один священник УПЦ (МП) наказан священноначалием за Георгиевскую ленту
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8:41 14 февраляУкраина потеряла международное признание
0:40 14 февраляЭксперт ООН: Процесс введения миротворцев в Донбасс растянется на долгие годы
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23:10 14 февраляНас ненавидит Минстець! «ПолитНавигатору» — четыре года
20:54 14 февраляРазвитие туризма: по доносу в СБУ в отеле на Прикарпатье запретили трансляцию российского ТВ
20:22 14 февраляПитерская полиция хочет выдать волонтера ДНР из партии Лимонова на расправу Украине
17:16 14 февраляНа Украине запретили отпечатанную в Крыму детскую книгу о кругосветном путешествии
16:20 14 февраляРоссийский перебежчик на суде в Киеве подтвердил, что Украина сама отказалась бороться за Крым
14:26 14 февраляВертолет Путина совершил жесткую посадку — показания предателя, бежавшего на Украину
13:03 14 февраляПорошенко пообещал Путину помочь
12:32 14 февраляНа Украине выдвинули унизительное условие российским артистам
10:58 14 февраляВ Ломоносовском районе Москвы наступила Украина
10:40 14 февраляПорошенко решился на звонок Путину
0:03 14 февраляПогребинский: Украинский кризис начался не с Крыма, а с беспредела майданщиков
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9:31 9 февраляМогущество России растет — накануне Мюнхенской конференции опубликован панический доклад западных экспертов
8:37 9 февраляВ Корее журналистам с российской символикой запретили собираться больше трех — МК
7:52 9 февраляЧиновник ЕС проболтался, как планируется перехитрить Россию в Донбассе
22:12 8 февраляВ Германии предложили открыть прямое авиасообщение с российским Крымом
21:44 8 февраляБизнес-партнера Таруты арестовали за многомиллиардное мошенничество в России
21:37 8 февраляНемецкий депутат: В Крыму нет никакой «российской оккупации»
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