18.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Украинская война может перекинуться на территорию России

Россия должна ужесточить свой подход к Украине. Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Никита Исаев.

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«Необходимо пересмотреть подход к Украине и воспринимать ее как независимую страну, которая не просто ведет самостоятельную суверенную политику, но и поддерживается нашими геополитическими противниками. Газ не продавать, существенно урезать права мигрантов на территории РФ», — сказал Исаев.

Такой подход он мотивирует принятием сегодня Верховной Радой закона «о деоккупации Донбасса», в котором Россия признана «страной-оккупантом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если они идут по пути, на котором существует конфликт между Москвой и Киевом, мы должны воспринимать ситуацию таким же образом. Пока у нас полупозиция. Это рамочный закон, который позволит им принять закон о коллаборационизме. После этого будет закона будет «гуманитарная деоккупация», которая коснется языка и Церкви.

Россия как сильная страна должна отвечать соответствующим образом. В противном случае, эта ситуация перельется к нам. Потому что они усиливают там военную группировку. Есть очень большие риски, что это может перекинуться сюда», — сказал Исаев.