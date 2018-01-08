 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
08.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Крым, Общество, Политика, Происшествия, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, США, Украина

Украинские эмигранты в Чикаго снялись с антироссийским плакатом на фоне антиамериканского пикета


Украинские СМИ опубликовали фотоотчёты о «массовом флэшмобе» в Чикаго против «действий России в Сирии и аннексии Крыма», передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на информагентство «Новый день». 

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Однако при ближайшем рассмотрении видно, что ради массовости и для удобства фотокорреспондента несколько человек с антикрымским плакатом просто перегородили антисаудитский и антиамериканский пикет, организованный йеменскими шиитами, возмущёнными тотальной бомбардировкой Йемена самолётами Саудовской Аравии при молчаливой поддержке США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинская пресса ссылается на филиал американского «Радио Свобода», как на организатора «массовой акции».

На снимке улыбающиеся украинские мигранты фотографируются на фоне грустного йеменца с плакатом «Эй Трамп! Сбрось на Йемен продукты вместо бомб!».

По утверждению украинских СМИ, параллельный антироссийский «флэшмоб» проходил в Москве.

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