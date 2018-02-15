15.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинские гитлеровцы отметились скандальной выходкой в Галичине

В Тернополе вандалы изрисовали свастикой и эмлемой СС установленный в городе памятник жертвам Холокоста.

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Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«На этом месте было убито более 10 тысяч евреев. В их убийстве, кроме нацистов, участвовала милиция ОУН, затем украинская вспомогательная полиция. Надо отметить, что акт вандализма произошел на следующий день после того, как в Черткове вышла антисемитская статья «Ж_ды или евреи». Мэр Тернополя сразу заявил, что это преступление «организовано российскими спецслужбами», — заявил Долинский.

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