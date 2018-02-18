18.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Украинские националисты бегут из Донбасса в Киев свергать Порошенко

Командование «АТО» обеспокоено антиправительственными выступлениями со стороны неподконтрольных украинских националистических формирований, в частности, боевиков «Правого сектора». Среди них всё чаще звучат призывы к поддержке импичмента Порошенко.

Об этом во время брифинга сообщил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, украинские радикалы постоянно напоминают командованию ВСУ о своей исключительности и особой роли в государственном перевороте, произошедшем в 2014 году.

«По имеющейся у нас информации, украинские националисты группами, с оружием покидают передовые позиции в зоне так называемой АТО и сосредотачиваются в столице Украины. Боевики «Правого сектора» также агитируют своих соратников из штатных подразделений ВСУ к неповиновению», – отметил Даниил Безсонов.

По его мнению, националисты откликнулись на звучащие из Киева предложения руководства украинских националистических партий, движений и формирований объединить совместные усилия для проведения в столице страны акций протеста.

«Зная об этом, сотрудники СБУ активизировали свою работу по пресечению антиправительственной деятельности боевиков-националистов и недопущению массовых волнений в подразделениях ВСУ на передовой», – подытожил он.