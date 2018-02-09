09.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
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ЕС, История, Киев, Колониальная демократия, Мнение, Общество, Политика, Скандал, Украина

Украинский дипломат: Верховная Рада струсила перед Польшей


В принятом недавно Польшей законе, устанавливающем ответственность за пропаганду  о бандеровской идеологии, часть украинской территории называется «Малопольшей».

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Об этом на брифинге в Киеве заявил экс-замдиректора Первого территориального департамента МИД Украины (2006-2007 гг.), Борис Базилевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если рассмотреть принятый Польшей закон «Об отрицании преступлений бандеровцев», то украинское правительство пропускает мимо ушей то, как в этом законе называются украинские земли. Авторы этого закона и те, кто за него проголосовали в лице представителей партий  «PiS», «Kukiz’15», «PSL» называют Закарпатье восточными землями Польши. По сути, Польша претендует на территориальную целостность Украины. И, что удивительно, украинские власти пропускают это мимо ушей. В противовес этому закону ВРУ выдала какую-то бумажку, не похожую на серьёзный документ, где с трусливой позиции угнетённых людей просто сотрясает воздух, а не решает конкретные вопросы», − заключил Борис Базилевский.

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