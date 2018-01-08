08.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Украинский генерал призвал коллег не молиться на «джавелины»

Никто не даст Украине необходимого количества противотанковых систем «джавелин».

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Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил генерал армии Украины, экс-командующий Внутренними войсками МВД Украины, бывший глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бюджет Украины в долларовом эквиваленте уменьшился в два раза, поэтому ждать, что мы что-то кардинально изменим в оснащении армии, не приходится. Обещают помощь из США, Канады, США. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим оружие в достаточном количестве, чтобы можно было надежно обеспечить оборону нашей страны. Если с противоположной стороны сейчас более 300 танков, то столько «джавелинов» нам никто не поставит, денег не хватит, которые выделены Сенатом США», — сказал Кихтенко.

Он полагает, что 5% госбюджета Укаины, выделенных на силовые структуры, это недостаточно.

«Многое зависит от того, как будет работать оборонная промышленность. Мы та страна, которая всегда торговала вооружением, которая имеет высокий научный потенциал. Мы можем выпускать свои противотанковые комплексы, не нужно нам молиться на эти «джавелины». Сейчас уже есть такие образцы вооружения, но в недостаточном количестве», — сказал Кихтенко.