27.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинским дезертирам разрешат «гулять» два месяца. Дальше — увольнение из армии

Верховная Рада Украины предлагает увольнять военных за отсутствие по месту службы без уважительных причин более двух месяцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За соответствующее решение проголосовали 247 нардепов, говорится на сайте парламента.

В частности, нардепы приняли за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно совершенствования вопросов прохождения военной службы с целью обеспечения полноценного функционирования ВСУ.

Законопроект предлагает предусмотреть возможность увольнения с военной службы и исключения из списков личного состава ВСУ военнослужащих, которые отсутствуют по месту службы без уважительных причин более двух месяцев.

Соответствующие изменения предлагается внести в статьи 8, 10-1, 15 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», в статью 9 закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», а также в статью 26 закона «О воинской обязанности и военной службе».