07.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинское ТВ: США «отрезвят» Польшу

В эфире принадлежащего Петру Порошенко 5 канала утверждают, что это не Украина рассорилась со своими соседями, а Польша.

Об этом заявил телеведущий Виталий Гайдукевич, по словам которого, Варшава уже нажила себе врагов в Израиле, Аргентине, США и Евросоюзе.

«С кем они поссорились? С Аргентиной уже поссорились, с Израилем поссорились, с США поссорились. С Евросоюзом давно уже перессорились на локальные свои темы касаемо не истории, а суда. Могут ли санкции со стороны США, может ли резкая реакция со стороны Израиля подтолкнуть к отрезвлению официальную Варшаву? Или они будут трезветь и идти навстречу там, где они считают, что они слабее, а там, где они считают, что они сильнее, а мы слабее, будут и далее показывать своем великопанство?», — заявил Гайдукевич, обращаясь к секретарю Госкомиссии по делам увековечения памяти, которому недавно запретили въезд в страны ЕС.

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Чиновник ответил, что не за горами то время, когда США «отрезвят» Польшу: «Не исключено, что так оно и может быть — все таки реакция США должна бы заставить протрезветь наших западных соседей, польский политикум», — уверен он.