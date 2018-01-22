22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинского нардепа-майданщика избрали вице-президентом ПАСЕ

Народный депутат, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев избран вице-президентом Ассамблеи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает киевское издание «Европейская правда».

Как отмечается, заместителей председателя ПАСЕ избирают по квотам национальных делегаций (сопредседатели страны меняются по ротации). В 2018 году Украина подала Арьева на эту должность.

Сам Арьев на своей странице в Facebook написал, что 2018 год должен быть сложным в Ассамблее.

«Прорвемся, потому что с такой делегацией, как украинская, невозможное возможно!» — написал он.

В 2017 году обязанности вице-президента ПАСЕ от Украины выполнял нардеп от «Народного фронта» Георгий Логвинский.

В понедельник, 22 января, состоялось открытие январской сессии ПАСЕ в Страсбурге. Ранее делегаты избрали президентом ПАСЕ итальянца Микеле Николетти.