22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Киев, Общество, Политика, Украина

Украинского нардепа-майданщика избрали вице-президентом ПАСЕ


Народный депутат, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев избран вице-президентом Ассамблеи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает киевское издание «Европейская правда».

Как отмечается, заместителей председателя ПАСЕ избирают по квотам национальных делегаций (сопредседатели страны меняются по ротации). В 2018 году Украина подала Арьева на эту должность.

Сам Арьев на своей странице в Facebook написал, что 2018 год должен быть сложным в Ассамблее.

«Прорвемся, потому что с такой делегацией, как украинская, невозможное возможно!» — написал он.

В 2017 году обязанности вице-президента ПАСЕ от Украины выполнял нардеп от «Народного фронта» Георгий Логвинский.

В понедельник, 22 января, состоялось открытие январской сессии ПАСЕ в Страсбурге. Ранее делегаты избрали президентом ПАСЕ итальянца Микеле Николетти.

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