23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина, Финансы

Украинскую вип-чиновницу обвинили в присвоении десяти миллионов


На Украине новый коррупционный скандал. Главу Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову сегодня, 23 января, обвинили в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что чиновница подозревается в незаконном обогащении и подачи декларации, которая не соответствует действительности.

По данным следствия, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных — в сумме 112,8 тыс. долларов США и 8,5 тыс евро, которые нашли и изъяли детективы НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.

Гаврилова, как выяснили детективы НАБУ, внесла заведомо недостоверные сведения в е-декларации в 2015 году (более 2,86 млн грн.) и 2016 году (более 4,67 млн грн.).

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