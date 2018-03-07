07.03.2018, Севастополь, Максим Карпенко

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«Урал в Крыму»: Уникальный фестиваль открывается в Севастополе

С 9 по 12 марта в Крыму пройдет литературно-театральный фестиваль: весенние выходные с культовым «толстым» журналом «Урал». Посетители фестиваля, вход на который будет свободным, смогут пообщаться с редакцией одного из известнейших литературных журналов России, крымскими и севастопольскими литераторами, а также увидят спектакль.

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Стартует мероприятие 9 марта в 17.00 в библиотеке № 21 в Балаклаве, где пройдет творческая встреча с редакцией журнала «Урал», 10 марта в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. А.В, Луначарского в 11.00 начнётся драматургический марафон пьес, в разные годы опубликованных в журнале «Урал», 11 марта в 12.00 в Центральной библиотеке им. Л.Н. Толстого состоится круглый стол уральских и севастопольских литераторов на тему «Урал и Крым в произведениях русских писателей», а в 19.00 там же состоится премьера спектакля по пьесе главного редактора журнала «Урал» Олега Богаева «Страшный суп».

«Это первый фестиваль такого рода в Севастополе, организованный «толстым» литературным журналом России, совмещающий в себе и литературную, и театральную составляющие. Уникальная возможность пообщаться с известными литераторами, а также наладить коммуникацию между творческими людьми Севастополя, Крыма и Урала», — отмечают организаторы.

Литературно-художественный и публицистический журнал «Урал» выходит с января 1958 года и в этом году отметил свое 60-летие.