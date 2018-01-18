18.01.2018, Москва, Елена Острякова

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В Думе увидели отказ Украины от Донбасса

Приняв закон «о деоккупации Донбасса», украинская сторона проявила в очередной раз «тупоголовую несговорчивость».

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Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Депутаты Верховной рады предпочли очередную экзальтацию. При том, что Украина сохраняет торговые отношения с Россией, есть желание в очередной раз обрушить на нашу страну безумные проклятья. Это истероидное решение, которое с ребячьей радостью поддержало большинство в Верховной раде, культивирует гражданскую войну. А она подразумевает и усугубление экономической ситуации. Полномасштабные боевые действия могут возобновиться», — сказал Шаргунов.

Он полагает, что принятие закона означает отказ Украины от Донбасса.

«Украина подписала Минские соглашения и должна вести переговоры с республиками Донбасса. Мы наблюдаем противоположное. Оказывается, что Донбасс не является субъектом переговоров. Это территория, от которой Верховная рада по сути отказывается. Но это опять-таки странная двойственность, означающая, что беда и трагедия будут продолжаться», — сказал Шаргунов.