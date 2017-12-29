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29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Транспорт, Украина

В Германии арестовали украинца, который на фуре протаранил полицейское авто


В Германии арестовали водителя из Украины, который на фуре протаранил полицейскую машину, в результате чего погибла правоохранительница, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в сообщении DW.

Сообщается, что вечером 27 декабря немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о фуре, которая петляла по автомагистрали. Патрульное авто ожидало украинский грузовик на автобане A61 вблизи Фирзена на полосе для экстренной остановки, включив проблесковые маячки и аварийную сигнализацию. Когда фура почти сравнялась с полицейской машиной, ее вынесло на крайнюю правую полосу, после чего она врезалась в автомобиль полиции, протянув его 200 метров. В результате инцидента погибла 23-летняя сотрудница полиции, еще двое правоохранителей получили тяжелые травмы.

По данным полиции Менхенгладбаха, в крови задержанного 48-летнего украинца зафиксировано более двух промилле алкоголя.

В МИД подтвердили информацию о том, что арестован гражданин Украины.

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