29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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В Германии арестовали украинца, который на фуре протаранил полицейское авто

В Германии арестовали водителя из Украины, который на фуре протаранил полицейскую машину, в результате чего погибла правоохранительница, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в сообщении DW.

Сообщается, что вечером 27 декабря немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о фуре, которая петляла по автомагистрали. Патрульное авто ожидало украинский грузовик на автобане A61 вблизи Фирзена на полосе для экстренной остановки, включив проблесковые маячки и аварийную сигнализацию. Когда фура почти сравнялась с полицейской машиной, ее вынесло на крайнюю правую полосу, после чего она врезалась в автомобиль полиции, протянув его 200 метров. В результате инцидента погибла 23-летняя сотрудница полиции, еще двое правоохранителей получили тяжелые травмы.

По данным полиции Менхенгладбаха, в крови задержанного 48-летнего украинца зафиксировано более двух промилле алкоголя.

В МИД подтвердили информацию о том, что арестован гражданин Украины.