 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Вооруженные силы, Россия, Украина

В Израиле пугают Украину военными успехами РФ в Сирии


У Киева нет никаких шансов в военном противостоянии с Россией, вооруженные силы которой показали высокую эффективность в Сирии .

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Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил израильский военный инструктор Цви Ариэли, который принимал участие в подготовке украинских силовиков во время так называемой АТО.

Он отметил, что Россия обладает достаточно сильной и эффективной армией и что «в Сирии россияне себя прекрасно проявили».

«Все ведь думали, что будет как в Афганистане, что они там завязнут – но ничего этого не произошло. В Сирии, благодаря России, Асад восстановил 50% контроля над своей территорией с минимальным вмешательством. Там ведь были только спецназ, ВВС, разведка да разные военные советники и инструкторы. Понятно, что применяли они ковровые бомбардировки, что там не было каких-то суперспособов ведения войны. Но была координация между российскими силами и «Хезболлой», между шиитской милицией Сирии и революционной гвардией Ирана.

Всех игроков, играющих на стороне Асада, Россия прекрасно координирует. Благодаря этому Асад добился там прекрасных успехов и восстановил контроль над половиной территории, хотя еще пару лет назад все были уверены, что вот-вот режим Асада падет. Америка сделала шаг назад, и Россия сегодня утвердилась как очень важный игрок на Ближнем Востоке, не менее влиятельный на данном этапе в этом регионе, чем США», — сказал Ариэли.

При этом он признал, что заставить Россию военным путем уйти из Крыма и Донбасса Украина не в состоянии, поскольку у Киева «нет для этого союзников», а украинское государство «не в состоянии построить сильную армию».

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