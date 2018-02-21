21.02.2018, Киев, Игорь Петров

2 784 просмотров

В Киеве грозят поставить ЕС на счетчик за «зраду» с Северным потоком-2

Если строительство газопровода «Северный поток-2» будет осуществлено, несмотря на протесты Украины, Киев будет вправе потребовать от Евросоюза компенсаций за отказ от поддержки в рамках соглашения об ассоциации.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Андрей Чубик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мы подходим к окончанию контракта. В конце 2018 года завершается действие как контракта на поставку газа в Украину, так и контракта на транзит газа по территории Украины в Европу. В этот период нам очень важно войти с консолидированной позицией, которую мы должны предъявлять ЕС, потому что он – наш ассоциированный партнер.

И у него тоже есть обязательства, например, в соглашении об Ассоциации, ст. 274, которая говорит, что мы должны консультироваться и согласовывать наши позиции.

Так и в сторону России мы должны четко заявить, что мы, как страна, которая имплементирует европейское законодательство, имеем определенные требования к системе функционирования, мы готовы работать исключительно на таких основаниях.

А Евросоюзу, Еврокомиссии мы должны тоже четко сказать: если ЕС допускает реализацию газопроводов, которые несут экономические убытки нашему государству, повышают политические и угрозы безопасности, то мы как государство будем требовать соответствующих компенсаций и дополнительных гарантий.

Потому что в противном случае мы не видим смысла в таких отношениях с партнером, который, гарантируя политические обязательства, декларируя их перед всем миром, потом не выполняет взятые на себя положения подписанных и ратифицированных документов», — сказал украинский эксперт.