05.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве обескуражены: НАТО и ЕС еще больше отдаляются от Украины

Украина стремительно теряет союзников на Западе — сегодня принять «незалежную» в круг своих друзей готовы не более 5-6 европейских стран.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский дипломат, экс-спикер МИД Василий Филипчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проводить у нас референдум, а тем тем более, закреплять в Конституцию такую вещь, как членство в НАТО или ЕС — это бессмыслица, чистый популизм. Начнем с того, что в НАТО мы не можем вступить, пока у нас вооруженный конфликт с Российской Федерацией. Мы можем на каждой стене написать НАТО, можем еще 50 законов принять, но от этого ничего не изменится. Сейчас из всех стран НАТО, дай бог, чтоб набралось 5-6, которые поддерживают наше вступление в НАТО, и мы видим тенденцию лишь к ухудшению.

Учитывая, как мы быстро и успешно портим отношения с соседними странами, с Венгрией или Польшей, которые были ключевыми нашими союзниками в НАТО, шансов на вступление в ближайшие годы или, я боюсь даже десятилетия, у нас очень мало», — полагает Филипчук.