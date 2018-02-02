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В Киеве подсчитали работающих на Украине россиян
Количество россиян, которые работали на Украине в 2017 году составляет 1 608 человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Такие данные обнародовали в Государственной службе занятости Украины.
В частности, по данным службы, численность граждан Российской Федерации, которые временно работали на Украине при наличии разрешения на трудоустройство, в 2017 году составила 1 608 человек.
Напротив, как сообщали в НБУ, за последние несколько лет больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, а также Россию, Италию и Чехию. При этом Нацбанк прогнозирует, что в ближайшие годы миграционные процессы, в частности в Польшу, могут усилиться.
Метки: россияне, статистика, трудоустройство, Украина
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