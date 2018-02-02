02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 304 просмотров
Общество, Россия, Статистика, Украина, Экономика

В Киеве подсчитали работающих на Украине россиян


Количество россиян, которые работали на Украине в 2017 году составляет 1 608 человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Такие данные обнародовали в Государственной службе занятости Украины.

В частности, по данным службы, численность граждан Российской Федерации, которые временно работали на Украине при наличии разрешения на трудоустройство, в 2017 году составила 1 608 человек.

Напротив, как сообщали в НБУ, за последние несколько лет больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, а также Россию, Италию и Чехию. При этом Нацбанк прогнозирует, что в ближайшие годы миграционные процессы, в частности в Польшу, могут усилиться.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть