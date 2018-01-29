29.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Туризм, Украина

В Киеве рассказали, когда исчезнут очереди за загранпаспортами


Ажиотаж вокруг получения паспортов для выезда украинцев за границу спадет к апрелю этого года, передает корреспонждент «ПолитНавигатора».

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Об этом глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил в ходе годовой итоговой коллегии ведомства.

«2017 год для службы был непростым… В июне мы первыми почувствовали получение безвизового режима — в виде резкого всплеска спроса населения на заграничные паспорта», — отметил Соколюк.

Глава Госмиграции напомнил, что необходимое оборудование для изготовления загранпаспортов полиграфический комбинат «Украина» начал использовать с середины января.

«Очередь по изготовлению заграничных паспортов должна быть ликвидирована к началу апреля 2018 года», — подчеркнул Соколюк.

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