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В Киеве рассказали, когда исчезнут очереди за загранпаспортами
Ажиотаж вокруг получения паспортов для выезда украинцев за границу спадет к апрелю этого года, передает корреспонждент «ПолитНавигатора».
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Об этом глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил в ходе годовой итоговой коллегии ведомства.
«2017 год для службы был непростым… В июне мы первыми почувствовали получение безвизового режима — в виде резкого всплеска спроса населения на заграничные паспорта», — отметил Соколюк.
Глава Госмиграции напомнил, что необходимое оборудование для изготовления загранпаспортов полиграфический комбинат «Украина» начал использовать с середины января.
«Очередь по изготовлению заграничных паспортов должна быть ликвидирована к началу апреля 2018 года», — подчеркнул Соколюк.
Метки: загранпаспорта, Украина
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