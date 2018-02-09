09.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Киеве сошел с ума бывший русский интеллектуал, решивший стать украинцем

Украинские политологи недоумевают, как может образованный человек поддерживать одиозные выходки и нападения на православные храмы со стороны радикалов-националистов.

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Об этом, в частности, на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, рассказавший, какое впечатление на него произвела поддержка киевским журналистом Юрием Макаровым поджигателей Десятинной церкви.

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Эксперт отметил, что давно знает Макарова как очень образованного человека из «бывших интеллигентных людей», но теперь этот журналист берет в руки плакат с призывом «Свободу архитекторам», таким образом характеризуя поджигателей-националистов.

«Думаю, мозгами он двинулся давно. Это не новость. Но опуститься до такого уровня, что ты требуешь свободу «архитекторам», потому что они пытались поджечь храм, — это как ни ежу упасть. Понимаю, ребята ничего не соображают, бегают со всякими «смолоскипами» и плакатами, кричат «Москаляку на гилляку». По их лицам виден уровень интеллекта. Но Юра Макаров — это настоящий интеллектуал, я его хорошо знаю. Что должно произойти в мозгах, чтобы ты вышел с таким плакатом и улыбочкой замечательной?», — удивился Погребинский.

Напомним, что Макаров, как не раз сообщал «ПолитНавигатор», родился в Болгарии в семье русских эмигрантов. По деду — внук капитана лейб-гвардии Семеновского полка, по матери — внук настоятеля Русской церкви в Софии, затем Свято-Никольского собора в Луганске.

Теперь же Макаров поддерживает свою жену, опубликовавшую в социальной сети призыв «Убей москаля», требует противостоять русской культурной матрице и хочет отомстить русскоязычным за «дискриминацию украинского большинства»