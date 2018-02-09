|5 324 просмотров
В Киеве сошел с ума бывший русский интеллектуал, решивший стать украинцем
Украинские политологи недоумевают, как может образованный человек поддерживать одиозные выходки и нападения на православные храмы со стороны радикалов-националистов.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом, в частности, на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, рассказавший, какое впечатление на него произвела поддержка киевским журналистом Юрием Макаровым поджигателей Десятинной церкви.
Эксперт отметил, что давно знает Макарова как очень образованного человека из «бывших интеллигентных людей», но теперь этот журналист берет в руки плакат с призывом «Свободу архитекторам», таким образом характеризуя поджигателей-националистов.
«Думаю, мозгами он двинулся давно. Это не новость. Но опуститься до такого уровня, что ты требуешь свободу «архитекторам», потому что они пытались поджечь храм, — это как ни ежу упасть. Понимаю, ребята ничего не соображают, бегают со всякими «смолоскипами» и плакатами, кричат «Москаляку на гилляку». По их лицам виден уровень интеллекта. Но Юра Макаров — это настоящий интеллектуал, я его хорошо знаю. Что должно произойти в мозгах, чтобы ты вышел с таким плакатом и улыбочкой замечательной?», — удивился Погребинский.
Напомним, что Макаров, как не раз сообщал «ПолитНавигатор», родился в Болгарии в семье русских эмигрантов. По деду — внук капитана лейб-гвардии Семеновского полка, по матери — внук настоятеля Русской церкви в Софии, затем Свято-Никольского собора в Луганске.
Теперь же Макаров поддерживает свою жену, опубликовавшую в социальной сети призыв «Убей москаля», требует противостоять русской культурной матрице и хочет отомстить русскоязычным за «дискриминацию украинского большинства»
Метки: Михаил Погребинский, поджог православного храма, Юрий Макаров
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.