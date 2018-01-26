26.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Киеве заговорили о размене Донбасса на Крым

Не исключено, что Соединенные Штаты могут в отношениях с Россией отложить вопрос Крыма в долгий ящик, не заявляя об этом публично.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Алексей Якубин.

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«Мы видим, что Волкер активно пытается привязать выполнение Минска к снятию санкций. Думаю, это очень показательно. Кто-то в Киеве может даже сказать, что Волкер, возможно, пытается в дальнейшем обсуждать тему обмена Крыма на ситуацию на востоке. То есть, грубо говоря, улучшение ситуации на востоке в обмен на то, что Соединенные Штаты не публично, но вопрос Крыма отложат в долгий ящик», — сказал эксперт.

По его мнению, это интересная деталь, по которой можно будет судить, насколько Киев готов также непублично пойти на такой компромисс.

«То, что Волкер подчеркнул, что без Украины никто не будет решать ее судьбу, тоже очень показательно. Это показывает нам с вами, что такие обсуждения все же ведутся», — полагает Якубин.