22.01.2018, Мукачево, Владимир Гладков

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В Мукачево два года идет война за здание, отобранное властями у общества русинов

Ещё в 2016 году в Мукачево под предлогом ремонта у русинов отобрали дом для собраний, который простаивает по сей день.

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Об этом говорится в сюжете украинского канала «Телекомпания М-студио», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший «Дом подкарпатских русинов» уже на протяжении двух лет носит название «Дом национальных меньшинств». Данное заведение было создано местными властями ещё в феврале 2016 года с целью предоставления нацменьшинствам места, где они могли бы сохранять и развивать свою культуру – язык, традиции и наследие.

Во время принятия данного решения Мукачевский городской голова Андрей Балога выступил с заявлением, в котором пообещал, что бывший дом русинов в самое ближайшее время будет отреставрирован:

«В самое ближайшее время, я думаю, что до конца года, будут проведены все необходимые ремонтные работы. Это будет ещё одним центром развития культуры в городе», – сказал он.

Однако, на данный момент собраний здесь не проводит ни Общество русинов, ни какое-либо другое. А ремонт, который обещали выполнить ещё до конца 2016 года, не сделан и в начале 2018-го.

По словам главы Общества подкарпатских русинов Ладислава Лесовича, согласно решению исполкома ещё от 25 марта 1998 года, этот дом их организации передали в долгосрочную аренду. Однако в 2016 году это решение городской совет отменил, вместо чего создал «Дом нацменьшинств».

По словам представителей Общества русинов, этот дом просто закрыли и опечатали, даже не поставив их в известность.

«Мы пришли на собрание, двери были закрыты, опечатаны. Сказали, что закрыли на ремонт. Нам никто ничего не сказал о том, что будут ремонтировать. Мы как раз снаружи сделали ремонт и хотели своими малыми силами делать его внутри, в зале», – рассказала одна из представителей общества.

«Когда мы пришли 27 февраля, здесь всё уже было опечатано и стояла полиция, которая нас в дом не пустила. И вот, 27-го числа будет два года, как мы не можем тут собираться», – отметил Ладислав Лесович.

Отметим, что в городском совете обществу пообещали подыскать временное помещение для проведения собраний, однако этого так и не сделали, так же, как и не сделали обещанный ремонт дома.

«Там всё заплесневело, испортилось, всё скоро обрушится. Они, наверное, вообще хотят у нас забрать помещение. Они говорили, что дом аварийный, они так посчитали. Повыламывали все замки, я в здании не был, у меня нет ключа. Рейдерским методом забрали», – заявил глава Общества подкарпатских русинов.

По словам депутата Мукачевского городского совета Олега Казыбрида, деньги для ремонта были выделены, однако впоследствии их перевели для других целей.

«В 2017 году на реконструкцию данного дома были предусмотрены средства, но в течении года они были распределены на другие проекты, и в результате данный объект остался без финансирования. Ситуация на данный момент такая, что в бюджете на 2018 год на реконструкцию данного строения выделено 6,5 миллионов грн. Будет ли она проведена в этом году, покажет время, потому что, опять же, в прошлом году так же были предусмотрены затраты, но работы так и не провелись», – сказал Казыбрид.

Уже 25 января состоится первая в этом году сессия Мукачевского городского совета. Среди прочих проектов и решений, будут рассматривать и проведение комплекса подготовительных и организационных мер по составлению документации строения, расположенного по адресу г. Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 30.

Будет ли в Мукачево «Дом национальных меньшинств», станет точно известно только после 25 января.