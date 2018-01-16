16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Николаеве задержания с поличным: лидер местного «Оппоблока» оказался главой ОПГ

В Николаеве задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции «Оппозиционный блок» Николаевского городского совета Игорь Копейка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом написал в своем Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Сегодня вечером в Николаеве полицией и прокурорами задержан с поличным членов преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции „Оппозиционный блок“ Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ», — написал Луценко.

По информации генерального прокурора, данная группировка систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тыс. гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство. В настоящее время 5 участников группы задержаны.

«Пусть приснится им мультик», — такими словами заканчивает свой пост Юрий Луценко, тем самым намекая на причастность задержанных в известной ОПГ «Мультика».

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», главарь данной ОПГ Михаил Титов, известный в Николаеве как «Мультик» вместе с четырьмя подельниками, был задержан правоохранителями в августе 2017 года.

Тогда Юрий Луценко заявил, что задержанные подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влиянием на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.