Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 034 просмотров
Компромат, Коррупция, Криминал, Местная власть, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Николаеве задержания с поличным: лидер местного «Оппоблока» оказался главой ОПГ


В Николаеве задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции «Оппозиционный блок» Николаевского городского совета Игорь Копейка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом написал в своем Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Сегодня вечером в Николаеве полицией и прокурорами задержан с поличным членов преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции „Оппозиционный блок“ Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ», — написал Луценко.

По информации генерального прокурора, данная группировка систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тыс. гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство. В настоящее время 5 участников группы задержаны.

«Пусть приснится им мультик», — такими словами заканчивает свой пост Юрий Луценко, тем самым намекая на причастность задержанных в известной ОПГ «Мультика».

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», главарь данной ОПГ Михаил Титов, известный в Николаеве как «Мультик» вместе с четырьмя подельниками, был задержан правоохранителями в августе 2017 года.

Тогда Юрий Луценко заявил, что задержанные подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влиянием на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть